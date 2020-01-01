خالد عليش يخضع لعملية جراحية.. التفاصيل

اجرى الفنان والمذيع خالد عليش، عملية جراحية، أمس، بدون الكشف عن أي تفاصيل، ولكنه أكد على أن حالته الصحيه مستقرة.









حيث كتب "عليش"، منشورًا عبر حسابة الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "عملت عملية جراحية صغيرة امبارح بسبب فتق في السرة والحمدلله عدت علي خير.. ادي اخرتها اتفتقت".









يذكر أن آخر أعمال الفنان خالد عليش، مشاركته في مسلسل "عوالم خفية"، بجانب الزعيم عادل إمام وحقق المسلسل نجاحا كبيرا وقت طرحه ولاقى إعجاب الجماهير.



