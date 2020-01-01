المغرب تسجل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:41 م
بوابة الفجر

أعلنت وزارة الصحة المغربية، اليوم الخميس، تسجيل 1046 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، ليصل يرتفع إجمالي عدد المصابين بالفيروس داخل البلد إلى 23 ألف و259 حالة.

 

وأفاد بيان لوزارة الصحة المغربية بأن عدد الحالات المستبعدة بعد الحصول على نتائج سلبية تهم التحاليل المختبرية منذ بداية انتشار الفيروس فى المغرب بلغ مليونا و207 آلاف و936 حالة، مضيفا أنه جرى تسجيل 12 حالة وفاة، ليصل إجمالي أعداد الوفيات إلى 346 حالة.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17,334 مليون إصابة، بينهم أكثر من 673 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,827 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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