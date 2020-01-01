"فيفا" يدرس إقامة حفل "الأفضل" رغم أزمة كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:32 م
بوابة الفجر
قد يتجه الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، لإقامة حفل توزيع جوائز "الأفضل" لعام 2020 رغم استمرار أزمة فيروس كورونا المستجد.

أعلنت مجلة فرانس فوتبول مؤخراً عن إلغاء جوائز الأفضل على مستوى العالم في العام الحالي، لكن جوائز "فيفا" قد يتم تقديمها في حضور محدود، بعد إلغاء الحفل الذي كان مقرراً في ميلانو في سبتمبر (أيلول) المقبل.

وقال متحدث باسم "فيفا" اليوم الخميس: "نقيم العديد من الخيارات بشأن مصير الحفل".

من جانبه يخطط الاتحاد الأوروبي لكرة القدم "يويفا" لإقامة حفل توزيع جوائز الأفضل مطلع أكتوبر (تشرين الأول)، خلال قرعة دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا.

وسيتم الإعلان عن المرشحين للجوائز عقب نهاية دوري الأبطال والدوري الأوروبي الشهر المقبل.

أخبار تهمك

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 10 ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

منذ حوالي 6 ساعات

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ حوالي 4 ساعات

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

منذ ساعة و 28 دقيقة

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 14 ساعة

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ حوالي 3 ساعات

الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

منذ ساعة الا ربع

صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي

منذ حوالي 4 ساعات

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يومين

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

منذ ساعتين

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ أقل من ساعتين

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ حوالي 3 ساعات

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 18 ساعة

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

منذ أقل من ساعة

الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

منذ أقل من نصف ساعة

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
08:58 م

بكرى يكشف تفاصيل زيارة رئيس المخابرات العامة إلى السودان (فيديو)

الاتحاد الأوروبي يحسم مصير مباراة برشلونة ونابولي

10:12 م

مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

10:05 م

الزمالك يضغط لحسم صفقة الموسم

09:30 م

الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

10:31 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»