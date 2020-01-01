الأهلي يفرض قيودًا جديدة على صفقة طاهر

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:31 م
بوابة الفجر
عبد القادر عرابي

كشفت تقارير صحفية اليوم، أن النادي الأهلي فرض بعض القيود الصحية، على المهاجم طاهر محمد طاهر، المنضم حديثاً للقلعة الحمراء، قادماً من نادي المقاولون العرب.

ووقع طاهر على عقود انتقاله رسمياً لصفوف النادي الأهلي منذ عدة أيام، بعد فاصل طويل من المفاوضات بين إدارتي الناديين.

وبحسب مصادر مقربة من مجلس إدارة النادي الأهلي، فإن إدارة الفريق وضعت شرطاً مثيراً في عقد اللاعب، يمنح الحق للنادي الأهلي في فسخ التعاقد مع طاهر، إذا تلقى إصابة تمنعه عن ممارسة كرة القدم.

كما يتضمن العقد إمكانية تخفيض المقابل المادي في الصفقة، إذا تعرض لإصابة قوية طويلة، من شأنها ضياع فترة كبيرة من عقده.

كما ألزم النادي الأهلي نادي المقاولون بعمل الرعاية الصحية لطاهر، حتى نهاية الموسم الجاري، حيث يجب إخطار النادي بها قبل تلقي أي علاج.

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