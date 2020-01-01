الديوان الملكي: الملك سلمان يغادر المستشفى

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:23 م
بوابة الفجر

أعلن الديوان الملكي اليوم الخميس، أن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز غادر مستشفى الملك فيصل التخصصي بالرياض بعد أن منّ الله عليه بالصحة والعافية.

 

وحرص خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الأمير محمد بن سلمان على التواصل وتهنئ قادة الدول الإسلامية بمناسبة عيد الأضحى المبارك.

 

وبعث خادم الحرمين الشريفين وولي العهد برقيات تهنئة إلى قادة الدول الإسلامية بهذه المناسبة المباركة، داعين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع صالح الأعمال، وأن يرفع جائحة كورونا المستجد عن بلاد المسلمين وسائر بلدان العالم، وأن يعيد هذه المناسبة الكريمة على الأمة الإسلامية بالعزة والتمكين، وبالمزيد من التقدم والازدهار.

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