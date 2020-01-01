السفير الأمريكي بأنقرة يزور المدرسة اللاهوتية في خالكي (صور)

قام السفير الأمريكي لدى أنقرة ديفيد ساترفيلد، بزيارة دير الثالوث المقدس حيث تقع مدرسة خالكي اللاهوتية المقدسة التاريخية وهي المدرسة التي درس فيها البطريرك بارثولوميوس.





وكان في استقبلهم المطران كاسيانوس من أرافيسوس، رئيس دير الثالوث المقدس، الذي رافقهم إلى المدرسة اللاهوتية، التي لا تزال "صامتة" منذ عام 1971. وتفقدوا الفصول الدراسية والمكتبة الواسعة.





يشار إلى أن حوالي ألف لاهوتي من دول مختلفة تخرجوا من مدرسة خالكي خلال 127 عامًا من العمل.

وكان معظمهم يعمل في الكنيسة، بينما أصبح الكثير منهم بطاركة ومطارنة وأساقفة وأساتذة في الجامعة.