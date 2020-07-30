روبي تجذب جمهورها بإطلالة بيضاء عبر "إنستجرام"

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:07 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
نشرت الفنانة روبي، صورة لها عبر حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام"، وكالعادة تفاعل الجمهور وعشاقها مع الصورة.

وطهرت روبي، ببلوزه بيضاء، وشعرها منسدل على كتفيها، وإنهالت التعليقات على الصورة، وابرزها: "بحبك روبي ارجعي غني اغاني رومانسية ودلع زي قبل والله كنت ملكة، بحبك ولحد اليوم بسمع اغانيكي وبحضر كليباتك بحبك، اجمل واحده من غير مجهود".

يذكر أن آخر أعمال روبي كان فيلم "حملة فرعون" من بطولة عمرو سعد ومحمود عبد المغني وحمدي الميرغني ومحمد لطفي ورامز أمير، وبمشاركة الملاكم العالمي مايك تايسون، وهو من إخراج رؤوف عبد العزيز، ومن إنتاج محمد السبكي. والفيلم مأخوذ عن من فيلم "الساموراي السبعة" الذي أنتج عام 1954، ويعد من أشهر الأعمال السينمائية.


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