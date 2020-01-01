سيلتك يُعلن تعاقده مع حارس أيك أثينا

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:01 م
بوابة الفجر
وكالات
أعلن نادي سيلتك الإسكتلندي تعاقده مع فاسيليس باركاس حارس مرمى فريق أيك أثينا اليوناني لمدة أربع سنوات.

وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن سيلتيك سيدفع 3.3 مليون يورو (2.95 مليون جنيه إسترليني) بشكل أولي مع مبالغ إضافية وفقا لعدد مشاركات الحارس مع الفريق.

وينضم فاسيليس صاحب الـ26 عامًا، الذي خاض عشر مباريات مع المنتخب اليوناني، عقب خسارة المدرب نيل لينون لحارسين خلال فترة الغلق العام للبلاد، حيث يعود فراسير فروستر لساوثهامبتون، وانتقل كرايج جوردون لهارتس.

وكان سيلتيك يرغب في التعاقد مع فورستر بشكل دائم، ولكن المفاوضات لم تكتمل مع الحارس الإنجليزي.

وانضم باركاس لزميله الحارس سكوت باين، حيث سيتنافسان على حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي، حيث يستعد الفريق للدفاع عن لقب الدوري الاسكتلندي عندما يستضيف هاميلتون أكاديميكال يوم 2 أغسطس المقبل.

أخبار تهمك

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

منذ ساعتين و 41 دقيقة

شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

منذ أقل من ساعتين

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

منذ يوم

بيان مهم من الأوقاف بشأن صلاتي عيد الأضحى والجمعة

منذ حوالي 4 ساعات

قرار حاسم من الأوقاف بشأن صلاة العيد (فيديو)

منذ حوالي 16 ساعة

خبير سياسي يكشف حقيقة لجوء مصر للحل العسكري في سد النهضة

منذ يومين

عاجل.. بريطانيا تعلن بدء الموجة الثانية من كورونا بأوروبا

منذ حوالي 5 ساعات

صدمة للأهلي والزمالك.. الإسماعيلي يحدد سعر باهر المحمدي

منذ حوالي 3 ساعات

أول عرض أوروبي لضم رمضان صبحي

منذ حوالي 4 ساعات

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

منذ ساعتين

عاجل - فايلر يتخذ قرارًا جديدًا.. تعرف عليه

منذ حوالي 4 ساعات

صدمة في الأهلي.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ياسر إبراهيم

منذ ساعة

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

منذ حوالي 9 ساعات

دعاء يوم عرفة مستجاب.. أفضل ما يقال في هذا اليوم العظيم

منذ حوالي 13 ساعة

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

منذ نصف ساعة

الأهلي يكشف حقيقة مفاوضاته مع هدف الزمالك

منذ حوالي 4 ساعات

تصويت

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

هل تتوقع انحسار فيروس كورونا في مصر بعد القرارات الاحترازية الأخيرة؟

الأكثر قراءة
09:01 م

الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى

07:30 م

التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

06:50 م

بيان عاجل من النائب العام بشأن تعليقات رواد مواقع التواصل الاجتماعي

10:29 م

هل يتخلص العالم من كابوس كورونا بمشاركة مصرية؟

12:34 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: المواجهة الثالثة بين مصر وتركيا

محمد مسعود
محمد مسعود

محمد مسعود يكتب: أساطير الدراما 6.. "أرابيسك" أيام حسن النعمانى

إيمان كمال
إيمان كمال

إيمان كمال تكتب: عادل حمودة يكشف العالم السرى لـ«صلاح أبو سيف فى مذكراته»