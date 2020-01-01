سيلتك يُعلن تعاقده مع حارس أيك أثينا

أعلن نادي سيلتك الإسكتلندي تعاقده مع فاسيليس باركاس حارس مرمى فريق أيك أثينا اليوناني لمدة أربع سنوات.





وذكرت شبكة "سكاي سبورتس" أن سيلتيك سيدفع 3.3 مليون يورو (2.95 مليون جنيه إسترليني) بشكل أولي مع مبالغ إضافية وفقا لعدد مشاركات الحارس مع الفريق.





وينضم فاسيليس صاحب الـ26 عامًا، الذي خاض عشر مباريات مع المنتخب اليوناني، عقب خسارة المدرب نيل لينون لحارسين خلال فترة الغلق العام للبلاد، حيث يعود فراسير فروستر لساوثهامبتون، وانتقل كرايج جوردون لهارتس.





وكان سيلتيك يرغب في التعاقد مع فورستر بشكل دائم، ولكن المفاوضات لم تكتمل مع الحارس الإنجليزي.





وانضم باركاس لزميله الحارس سكوت باين، حيث سيتنافسان على حراسة مرمى الفريق بشكل أساسي، حيث يستعد الفريق للدفاع عن لقب الدوري الاسكتلندي عندما يستضيف هاميلتون أكاديميكال يوم 2 أغسطس المقبل.



