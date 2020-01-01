مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

فاجئ فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عمار حمدي بطلب عودته من جديد للقلعة الحمراء بالموسم الجديد.





ويصر فايلر على عودة عمار حمدي للأهلي بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع طلائع الجيش والمعار له منذ يناير الماضي لمدة 6 شهور.





ويرغب المدرب السويسري في عودة اللاعب عمار حمدي للأهلي نظرًا لتألقه والحاجة إلى خدماته مع الفريق.



