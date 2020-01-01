مفاجأة.. فايلر يطلب عودة معار الأهلي

الخميس 30/يوليه/2020 - 10:05 م
فايلر
فايلر
فاجئ فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي عمار حمدي بطلب عودته من جديد للقلعة الحمراء بالموسم الجديد.

ويصر فايلر على عودة عمار حمدي للأهلي بعد تألقه خلال الفترة الماضية مع طلائع الجيش والمعار له منذ يناير الماضي لمدة 6 شهور.

ويرغب المدرب السويسري في عودة اللاعب عمار حمدي للأهلي نظرًا لتألقه والحاجة إلى خدماته مع الفريق.

وكان عمار حمدي قد تلقى عرضين من ناديي بيراميدز والاتحاد السكندري للحصول على خدماته على سبيل الإعارة ولكن اللاعب يفضل الإنتقال إلى صفوف الاتحاد رافضًا العودة للأهلي أو الانتقال إلى بيراميدز، من أجل الحصول على فرصة المشاركة في الفترة المقبلة، ليمكنه المشاركة مع المنتخب الأولمبي في طوكيو.

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