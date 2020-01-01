الأنبا غبريال يهنئ الشعب المصري بعيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:56 م
الأنبا غبريال
الأنبا غبريال
حازم رفعت
هنأ الأنبا غبريال، أسقف إيبارشية بني سويف وتوابعها للأقباط الأرثوذكس، الشعب المصري بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك.

وقال " غبريال" في تهنئته:" إخوتي المسلمين الأحباء.. كل عام وأنتم جميعًا بخير وفي ملئ الصحة والبركة والسلام بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك؛ داعين الله أن يوفقكم جميعًا ويحمي مصرنا الحبيبة وشعبها العظيم، حفظ الله مصر رئيسًا وحكومة وشعبًا".

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كان بعث قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، برقية هنأ فيها السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. 

وجاء نص البرقية كالتالي: الإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أقدم لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين أصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمتعكم بالصحة والقوة ويمنحكم العون في مواجهة الأخطار والتحديات التي يواجهها الوطن، وأن يبارك جهودكم المخلصة التي تبذلونها في استكمال مشروع بناء مصر الحديثة لتحقيق آمال وطموحات المصريين.
دمتم محروسين بعناية الله وحفظه، ودام الخير والأمن والأمان لمصرنا الحبيبة وشعبها العظيم.

كما قد بعث قداسته برقية هنأ فيها السيد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، جاء فيها:
بالإصالة عن نفسي وباسم الكنيسة المصرية القبطية الأرثوذكسية يسرني أن أبعث لسيادتكم ولجميع أحبائنا المسلمين بأصدق التهاني القلبية بحلول عيد الأضحى المبارك، مصلين إلى الله أن يمنحكم موفور الصحة وأن يوفق جهودكم المخلصة في مسيرة التنمية والبناء التي تشهدها البلاد في كل المجالات، لينعم أبناء الوطن بالخير والتقدم والرخاء من أجل غد مشرق لوطننا العزيز.

يذكر أن قداسة البابا تواضروس الثاني، التقى، أمس عبر خاصية الـvideo conference من خلال تطبيق zoom، الآباء كهنة بلاد الخليج بمشاركة نيافة الأنبا يوليوس الأسقف العام لقطاع كنائس مصر القديمة وأسقفية الخدمات والمشرف على خدمة بلاد الخليج.

واستهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة روحية بعنوان "الاتضاع" ثم اطمأن قداسته على الأحوال الصحية والرعوية لكهنة وشعب الكنائس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومدى مراعاة الالتزامات الصحية بهذه الكنائس.

واستهل قداسة البابا الاجتماع بكلمة روحية بعنوان "الاتضاع" ثم اطمأن قداسته على الأحوال الصحية والرعوية لكهنة وشعب الكنائس في الإمارات العربية المتحدة والبحرين وقطر وسلطنة عمان ومدى مراعاة الالتزامات الصحية بهذه الكنائس.

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