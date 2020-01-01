بهذه الكلمات هنأ الفنان تامر حسني الأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:51 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
هنأ الفنان تامر حسني، الأمة الأسلامية وجمهوره لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال منشور عبر حسابة الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


"في وقفة عرفات، في هذا اليوم المبارك العظيم احب ادعيلكم كلكم اللي متابعني واللي مش متابعني، لكل حد محتاج الدعاء يارب الدعاء دا يوصل، ربنا يفرح قلبك وينصرك وتحقق احلامك كلها ويرزقك ربنا من اجمل ابواب رزقه الواسع واللي بيحب حد ربنا يجمعه بيه ويبقى من نصيبه واللي نفسه في شغل معين ربنا يبعتهوله واللي نفسه يكبر في شغله ربنا يعلي مراتبه ويكبر واللي نفسه ينجح في الدراسه ربنا ينجحه بأعلى الدرجات ويشفي كل مريض اللهم آمين".


وتابع: "اللي نفسه يتوب عن شيء معين ربنا يغفرلك كل ذنوبك ويبدلهالك حسنات ويصبرك ويقويك واي حد متخيل ان ذنوبه كترت ينوي حالًا انه يفتح صفحه جديده مع ربنا و ربنا غفور ورحيم وتواب وبيحب التوابين يلا ندعي كلنا لبعض يلا نمسك موبايلاتنا ونطلع اسماء ناس ناسينهم وندعيلهم في ظهرهم من قلوبنا لعل الدعاء يعودلك انت عشر اضعاف، كل سنه وانتوا راضيين ومنصورين وطيبين".


جدير بالذكر أن الفنان تامر حسني قد انتهى من تصوير مشاهد فيلم "مش انا"، خلال الأيام الماضية، حيث تدور فكرته تسليط الضوء على شريحة كبيرة من الشباب الذين يتعرضوا لضغط نفسي واجتماعي والعواقب والتطورات بالإضافة إلى محاولة إيجاد حلول جادة".

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