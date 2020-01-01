تحسن ثقة الشركات في كوريا الجنوبية

أظهرت بيانات اقتصادية نشرت اليوم الخميس تحسن نشاط قطاع التصنيع في كوريا الجنوبية خلال يوليو الحالي، حيث أشار أحدث مسح أجراه بنك كوريا المركزي ارتفاع مؤشر قطاع التصنيع إلى 57 نقطة مقابل 51 نقطة خلال يونيو الماضي.













كما ارتفع مؤشر الثقة للشهر المقبل بمقدار تسع نقاط إلى 60 نقطة. وفي الوقت نفسه ارتفع مؤشر قطاع الخدمات بمقدار نقطتين إلى 62 نقطة خلال الشهر الحالي، في حين ارتفع المؤشر للشهر المقبل بمقدار نقطة واحدة إلى 60 نقطة.













وسجل المؤشر المجمع لقطاعي التصنيع والخدمات خلال الشهر الحالي 69.5 نقطة بزيادة قدرها 6.4 نقطة عن الشهر الماضي.