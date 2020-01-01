بفستان الزفاف.. منى شعبان تتألق فى أحدث جلسة تصوير بتوقيع خلود سليمان

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:37 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان متولي

تألقت الموديل منى شعبان فى أحدث جلسة تصوير لها بمناسبة عيد الأضحى المبارك بتوقيع مصممة الأزياء خلود سليمان .


وارتدت " منى شعبان " فستان زفاف جبير مطرز  الصدر هاند ميد مطعم بورود من الخرز واللولى يصلح للمحجبة وغير المحجبة  ، و فستان خطوبة عبارة عن تول روز به عدد كبير من الورود وبه تطريز هاند ميد على ابلايك بنفس اللون.
 

وأكدت مصممة الأزياء خلود سليمان أن جميع خامات صناعة مصرية  ولايد من تشجيع الصناعة المصرية .

يذكر أن مصممة الازياء خلود سليمان تستعد لتصوير سيشن مختلف بعد أجازة عيد الاضحى المبارك.
بفستان الزفاف.. منى شعبان تتألق فى أحدث جلسة تصوير بتوقيع خلود سليمان
بفستان الزفاف.. منى شعبان تتألق فى أحدث جلسة تصوير بتوقيع خلود سليمان
بفستان الزفاف.. منى شعبان تتألق فى أحدث جلسة تصوير بتوقيع خلود سليمان
بفستان الزفاف.. منى شعبان تتألق فى أحدث جلسة تصوير بتوقيع خلود سليمان
بفستان الزفاف.. منى شعبان تتألق فى أحدث جلسة تصوير بتوقيع خلود سليمان
بفستان الزفاف.. منى شعبان تتألق فى أحدث جلسة تصوير بتوقيع خلود سليمان

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