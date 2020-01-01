رويس يثير ذعر جماهير دورتموند

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:37 م
بوابة الفجر
قال نادي بروسيا دورتموند المنافس في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم مع انطلاق تدريباته استعداداً للموسم الجديد اليوم الخميس، إن قائده المصاب ماركو رويس سيستمر غيابه عن الملاعب مدة غير محددة لعدم اكتمال تعافيه.

وغاب لاعب منتخب ألمانيا عن صفوف فريقه معظم العام الحالي بسبب إصابة في عضلات الفخذ في فبراير (شباط) الماضي لكن عودته تأخرت بعد تعرضه لإصابة جديدة.

وقال النادي في بيان: "سيستمر غياب ماركو رويس عن تشكيلة بروسيا دورتموند، القائد يعاني من مشكلات بسبب التهابات في الأربطة في نفس عضلات الفخذ المصابة، سيغيب عن الملاعب مدة غير محددة".

وأضاف البيان: "عمل رويس بكل جدية في الأشهر الأخيرة وحقق تقدماً بالفعل لكنه لا يزال يعاني من مشكلات عندما يقوم ببعض الحركات".

وأنهى دورتموند الموسم الحالي في المركز الثاني خلف البطل بايرن ميونخ الذي توج باللقب المحلي للمرة الثامنة على التوالي وهو رقم قياسي.

وينطلق الموسم الجديد للدوري الألماني في 18 سبتمبر (أيلول) المقبل.

وتوج دورتموند بلقب الدوري الألماني للمرة الأخيرة في 2012 تحت قيادة مدربه السابق يورغن كلوب وقبل انضمام رويس.

وتعرض رويس (31 عاماً) لعدة إصابات خطيرة وغاب عن تشكيلة منتخب ألمانيا الفائزة بكأس العالم 2014.

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