الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

بدأ جهاز الكرة بالنادي الأهلي في التحرك الرسمي لتمديد عقد محمد شكري الظهير الإيسر للفريق بعد ظهوره بمستوي طيب في الفترة الماضية.





واستقر الأهلي على تمديد عقد محمد شكري الظهير الإيسر لمدة 5 سنوات قادمة لضمان مستقبله داخل القلعة الحمراء بعد تألقه مع الفريق الأول في المباريات الودية.





ورحب شكري بفكرة تمديد عقده مع الأهلي ولا يمانع اللاعب من تجديد العقد لمدة 5 سنوات قادمة مع القلعة الحمراء.