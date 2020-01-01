الأهلي يجدد عقد "الموهوب" 5 مواسم

الخميس 30/يوليه/2020 - 09:01 م
الاهلي
الاهلي
بدأ جهاز الكرة بالنادي الأهلي في التحرك الرسمي لتمديد عقد محمد شكري الظهير الإيسر للفريق بعد ظهوره بمستوي طيب في الفترة الماضية.

واستقر الأهلي على تمديد عقد محمد شكري الظهير الإيسر  لمدة 5 سنوات قادمة لضمان مستقبله داخل القلعة الحمراء بعد تألقه مع الفريق الأول في المباريات الودية.

ورحب شكري بفكرة تمديد عقده مع الأهلي ولا يمانع اللاعب من تجديد العقد لمدة 5 سنوات قادمة مع القلعة الحمراء.

ويمتلك الأهلى طفرة فى مركز الظهير الأيسر، بوجود علي معلول، وأيمن أشرف، ومحمود وحيد، بالإضافة إلى حسين السيد المعار لصفوف الصفاقسى التونسى.

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