مصطفى بكري: السيسي منح صناعة الغزل والنسيج "قبلة الحياة"

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن صناعة الغزل والنسيج واحدة من أقدم الصناعات في مصر، مشيرًا إلى أن مصر تمتلك صروحًا صناعية كبيرة في هذا المجال مثل شركة غزل المحلة.





وأضاف "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" على فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، أنه خلال الأعوام الماضية تعرضت هذه الصناعة للإهمال والتراجع، ورغم ذلك كانت صادرات مصر من الغزل والنسيج حتى 2019 نحو 3.3 مليار دولار.





وتابع بكري، أن هذا الأسبوع الرئيس عبد الفتاح السيسي منح صناعة الغزل والنسيج قبلة الحياة من جديد، وتم افتتاح مجمع للغزل والنسيج بالروبيكي على مساحة 430 فدانًا، يتكون من 7 مصانع.





واختتم أن المصانع الـ7 بطاقة إنتاجية 1557 طنًا من الغزل الرفيع، ومصنع للغزل السميك، ومصنع لأعمال التريكو، ويوفر1350 فرصة عمل مباشرة جديدة، ويوفر المشروع 12 ألف فرصة عمل غير مباشرة.





وافتتح الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، الثلاثاء الماضي، مشروع المنطقة الصناعية في مدينة الروبيكى، وذلك في الجزء الخاص بالنسيج، والذى يضم 6 مصانع جديدة للغزل والنسيج، وحيث يضم المجمع الصناعى الجديد بالروبيكى فى مرحلته الأولى ٦ مصانع، هى:





مصنع الغزل الرفيع وآخر للغزل السميك، و٣ مصانع لتحضير النسيج وللنسيج الدائرى والمستطيل، وآخر للصباغة والطباعة، مجهزة بأحدث الماكينات التى تم استيرادها من أكبر وأهم الشركات العالمية المتخصصة فى هذا المجال، لتعمل وفق أحدث النظم والبرامج التكنولوجية.





وأعلن الرئيس السيسى أن الدولة بصدد طرح خطة طموحة لصناعة الغزل والنسيج فى مصر تقوم على تضافر جهود الدولة وكل العاملين القائمين على تلك الصناعة من خلال إنشاء العديد من المصانع، معربًا عن أمله فى الوصول بحجم الصادرات الصناعية إلى 100 مليار دولار على الأقل خلال السنوات المقبلة.

وأكد الرئيس السيسى أن تقدم الصناعة فى مصر يعتمد على إلتزام وجهد وكفاءة العمالة المصرية، واستمرار النجاح ليس أمرًا سهلًا ولكنه يحتاج إلى جهد ووقت والتزام.





وقال السيسى "نتحدث اليوم على صناعة بدأت فى مصر منذ أكثر من 200 عام، وحققت تقدما ونجاحًا كبيرًا فى فترة الأربعينات، لكن خلال السنوات الماضية تعرضت لمشكلة كبيرة لسوء إدارة المصانع، فنحن لا نسعى فقط أن تكون المشروعات جديدة وشكلها جيد إلا أن الإدارة الجيدة والتواصل الجيد مع العمالة يسهم فى نجاح أى مشروع.





وأضاف "لن أسمح بالتلاعب فى أعداد العمالة المناسبة، وسأتابع اللياقة البدنية والتأهيل والتدريب لهم، وتحقيق المستهدف على مستوى كل عامل، ثم على مستوى كل قطاع داخل المصانع".



