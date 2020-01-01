صدمة في الأهلي.. تعرف على المباريات التي سيغيب عنها ياسر إبراهيم

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:30 م
برشلونة
برشلونة
أمل الحلفاوي
تعرض ياسر إبراهيم مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي إلى إصابة بجزع في الرباط الخارجي لمفصل الكاحل، خلال مشاركته في مباراة الأحمر الودية أمام الجونة يوم الثلاثاء الماضي.

وتأكد غياب ياسر إبراهيم مدافع الأهلي عن صفوف الفريق لمدة تتراوح بين الـ3 أسابيع والشهر على الأكثر حسب ما أوضح طبيب القلعة الحمراء.

ومن الممكن أن يقرر فايلر مدرب الفريق منح اللاعب مدته الكافية ليستعيد توازنه ولياقته مرة أخرى، ويغيبه عن مباراة الجونة المقرر لها السابع والعشرون من شهر أغسطس.

المباريات التي سيغيب عنها ياسر إبراهيم:-

1- الأهلي وانبي.. 9 أغسطس في مستهل مشوار الأحمر بعد عودة الدوري
2- الأهلي والانتاج الحربي.. 14 أغسطس في الدوري
3- أسوان والأهلي.. 17 أغسطس بالدوري
4- الزمالك والأهلي.. 22 أغسطس في الدوري
5- الأهلي والجونة.. 26 أغسطس في الدوري

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