البرازيل تعلن إصابة الوزير الخامس بفيروس كورونا

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:28 م
بوابة الفجر

أعلن ماركوس بونتيس، وزير العلوم والتكنولوجيا البرازيلي، اليوم الخميس، إصابته بفيروس كورونا المستجد "كوفيد-19"، بعد إجراء الفحوصات اللازمة وظهرت إيجابيتها، ليصبح خامس وزير في حكومة الرئيس جايير بولسونارو يصاب بالمرض.

 

وقال ماركوس بونتيس، على حسابة بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "جاءت نتائج فحوصي إيجابية. أنا على ما يرام، وأحس ببعض أعراض الإنفلونزا والصداع"، وأوضح أنه رهن الحجر الصحي ويعمل عن بعد

 

وأصيب بولسونارو أيضًا بفيروس كورونا لكنه قال الأسبوع الماضي، إن أحدث اختبار له جاء سلبيًّا بعد أن قضى أسابيع في الحجر الصحي بمقر إقامته، وتحتل البرازيل المرتبة الثانية بعد الولايات المتحدة ضمن قائمة أكثر بلاد العالم إصابة بفيروس كورونا.

 

وبعد أن أعلنت وزارة الصحة عن تسجيل 69074 إصابة جديدة و1595 وفاة، تجاوز عدد حالات الإصابة بالفيروس في البرازيل 2.5 مليون شخص، والضحايا 90 ألفًا.

 

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

 

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17,334 مليون إصابة، بينهم أكثر من 673 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,827 مليون حالة شفاء.

 

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

 

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

 

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.

 

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