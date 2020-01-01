داعية إسلامي: خير الدعاء دعاء يوم عرفة

قال الشيخ مصطفى عبد السلام، الداعية الإسلامي، إن يوم عرفة هو يوم التجلي الأعظم، مؤكدًا أن يوم عرفة هو يوم المكسب.





وتابع "عبد السلام"، خلال حواره ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي": "أفضل أيام الدنيا هو يوم عرفة"، مؤكدًا أن يوم عرفة أفضل يوم في العام.





واستكمل: "خير الدعاء دعاء يوم عرفة"، معلقًا: "الصالحين كانوا بيحوشوا الأدعية بتاعتهم ليوم عرفة، كانوا يدخروا الدعوات الهامة ليوم عرفة".





وفيما يلي يقدم "الفجر" أبرز الفتاوى التي خرجت من دار الإفتاء بشأن ذبح الأضاحي خلال الساعات الأخيرة:





- يجوز شرعًا إضعاف مقاومة الحيوانات قبل ذبحها؛ سواء أكان ذلك بتخديرها تخديرًا خفيفًا، أم بصعقها بتيار كهربائي منخفض الضغط، أم بغير ذلك مِن الأساليب التي يقررها المتخصصون، بشرط ألَّا يؤدي هذا التخدير أو الصعق إلى موتها لو تُرِكَت دون ذبح، بل تحيا حياةً مستقرة، ثم تُذبَحُ بعد ذلك بالطريقة الشرعية في الذكاة، فتكون حلالًا حينئذٍ، فإذا أدَّى شيءٌ مِن ذلك لِموتِ الحيوان قبل ذبحه فإنه يعتبر ميتةً ويَحرُمُ أكلُه.





- إلقاء مخلفات الأضاحي في الطرقات والشوارع فعل مذموم وجريمة كبيرة؛ لأن فيه إيذاء للناس، وإثارة لاشمئزازهم، وأخلاق الإسلام إماطة الأذى عن طريق الناس؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إماطة الأذى عن الطريق صدقة" رواه مسلم.





- لا يجوز أن نترك مخلفات الذبح في الشوارع لتتسبب في إيذاء الناس، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار" رواه ابن ماجه.





- لا يصح تلويث البدن والثياب بدماء الأضاحي، لأن النظافة والطهارة سلوك ديني وحضاري.





- ينبغي الالتزام بالذبح في الأماكن المخصصة لذلك لأن فيه رعاية للمصلحة العامة والخاصة.



