8 % ارتفاع في معدل البطالة بمنطقة اليورو

ارتفع معدل البطالة في منطقة اليورو المؤلفة من 19 دولة مجددا خلال يونيو الماضي ليصل إلى 7.8 %، بحسب ما أظهرت بيانات وكالة الاحصاءات الأوروبية (يوروستات) اليوم الخميس.









وارتفع معدل البطالة في الاتحاد الأوروبي المؤلف من 27 دولة ليصل إلى 7.1 %، مقارنة بـ 7% خلال مايو الماضي.









وقالت يوروستات إن شهر يونيو الماضي كان أول شهر يشهد تخفيف الإجراءات التي كانت مفروضة لاحتواء تفشي فيروس كورونا في معظم الدول الأوروبية.









وبلغ عدد العاطلين عن العمل في الاتحاد الأوروبي أكثر من 15 مليون شخص، من بينهم 12.7 مليون شخص في منطقة اليورو.



