 بهذه الطريقة..محمد رمضان يهنئ متابعيه بعيد الأضحى

هنأ الفنان محمد رمضان جمهوره ومتابعيه بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك كالمعتاد كلما اقتربت مناسبة أو حدث، محمد رمضان يكون أول المهنئين أو المشاركين فيه.





ونشر الفنان محمد رمضان صورة من خلال حسابه الشخصى عبر موقع التواصل الاجتماعى للصور والفيديوهات إنستجرام .





وعلق محمد رمضان قائلا: "كل سنة وانتم طيبين عيد اضحى مبارك .. حافظ على نفسك وخليك عارف ان سلامتك نمبر وان".





وظهر محمد رمضان فى الصورة وهو يرتدى كمامة تحمل اسمه.





وحقق كليب أغنية " تيك توك" للفنان محمد رمضان والنجم العالمي سوبر ساكو 9 ملايين مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير يوتيوب بعد مرور أسبوعين فقط من طرحها.









وتقول كلمات الأغنية: "فى حاجة مش واصلالك.. خليني اوضحهالك .. فيه شغل ، فيه كاش ، في أغاني ، في أفلام .. مفيش وقت علشان افضالك .. الوقت بيجري منى .. Tik Tok , Tik Tok".









عايزة حب أنا مش فاضي .. زعلانة منى وده العادى .. فبخدها عالهادى .. يا بت انتى مراتى ..اتقابلنا، وافترقنا، اشتغلنا، وانشغلنا .. عاملة دوشة، عاملة أزمة .. انتى طالق لو اتكرر الكلام ده".



