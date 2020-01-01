الكشف عن تكلفة انتقال ميسي إلى إنتر ميلان

كشفت تقارير صحفية إيطالية أن الحديث مازال متواصلا عن إمكانية إنتقال الأرجنتيني ليونيل ميسي نجم وقائد برشلونة الإسباني إلى صفوف إنتر ميلان الإيطالي في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.





وأفادت صحيفة كورييري ديلا سيرا الإيطالية بأن عقد ميسي مع النادي الكتالوني ينتهي في صيف 2021 وكان البرغوث الأرجنتيني قد جمد مفاوضات تجديد عقده مع البرسا بسبب عدم رضاه عن الوضع الحالي للنادي رياضياً وإدارياً.





وأكدت الصحيفة الإيطالية أن صفقة إنتقال ميسي إلى إنتر ميلان سوف تكلف خزائن النادي الإيطالي حوالي 500 مليون يورو.





وألمحت الصحيفة الإيطالية أن هذا المبلغ سيكون مجموع ما سيدفع إنتر ميلان بين قيمة الصفقة بالإضافة إلى الراتب الذي سيحصل عليه النجم الأرجنتيني على مدى 3 مواسم.





وأشارت الصحيفة الإيطالية إلى أن ليونيل ميسي يلعب مع برشلونة منذ عام 2005 وخاض مع البلوجرانا حتى الآن 729 مباراة في جميع البطولات وسجل 633 هدفًا وصنع 285 هدف آخرين.



