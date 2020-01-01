إيطاليا تسجل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة الايطالية، اليوم الخميس، تسجيل 386 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الـ 24 ساعة الماضية، ليصبح إجمالي الحالات المصابة بالفيروس داخل البلد إلى 247,158 حالة.

وقالت الصحة الإيطالية في بيان، أنه تم رصد 3 وفيات بالفيروس، وبلغ عدد الوفيات 35,132 حالة وفاة، وفقًا لوكالة "آكي" الإيطالية.

وبلغ عدد الحالات المصابة النشطة حاليًا في إيطاليا 12,230 حالة إصابة، فيما بلغ عدد المتعافين 199,796 شخصًا وذلك بعد شفاء 765 مصابًا خلال اليوم الماضي.

هذا ويواجه العالم منذ شهر يناير الماضي، أزمة متدهورة ناتجة عن تفشي فيروس كورونا، الذي بدأ انتشاره منذ ديسمبر 2019 من مدينة ووهان الصينية وأدى إلى خسائر ضخمة في كثير من قطاعات الاقتصاد خاصة النقل والسياحة والمجال الترفيهي، وانهيار البورصات العالمية وتسارع هبوط أسواق الطاقة.

وعلى مستوى العالم، تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في وسط الصين نهاية العام الماضي لـ 17,334 مليون إصابة، بينهم أكثر من 673 ألف حالة وفاة، وأكثر من 10,827 مليون حالة شفاء.

وعُطلت الدراسة في عدد من الدول حول العالم، إلى جانب إلغاء العديد من الفعاليات والأحداث العامة وعزل مئات ملايين المواطنين وفرض قيود كلية على حركة المواطنين، كما أوقفت عدة دول الرحلات الجوية والبرية بين بعضها البعض خشية استمرار انتشار الفيروس.

وحذرت منظمة الصحة العالمية، من أن انتشار فيروس كورونا "يتسارع" ولكن تغيير مساره لا يزال ممكنا، داعية الدول إلى الانتقال إلى مرحلة "الهجوم" عبر فحص كل المشتبه بإصابتهم ووضع من خالطوهم في الحجر.

ويذكر أن الصحة العالمية، صنفت فيروس كورونا بـ"وباء عالمياً"، في يوم 11 مارس الماضي، مؤكدة على أن أعداد المصابين تتزايد بسرعة كبيرة.