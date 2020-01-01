ميناء دمياط يصدر 211 حاوية من الحاصلات الزراعية

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:43 م
بوابة الفجر
استقبل ميناء دمياط، خلال ال 24 ساعة الماضية، 4 سفن حاويات وسفينتي بضائع عامة، بينما غادرته 3 سفن بضائع عامة، وبذلك وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء إلى 14 سفينة.

وذكر بيان صادر اليوم الخميس عن المركز الإعلامي لهيئة الميناء أن حركة الصادر من البضائع العامة بلغت 27 ألفا و726 طنا، تشمل: 3950 طن يوريا، و1800 طن رمل، و12076 طن فوسفات، و3200 طن زيت طعام، و3400 طن مولاس، و3300 طن كسب صويا.

وبلغت حركة الوارد من البضائع العامة 27 ألفا و886 طنا، تشمل: 3739 طن حديد، و7000 طن كسب صويا، و411 طن أبلاكاش، و16 ألفا و736 طن قمح.

وبلغ إجمالي حركة الصادر من الحاويات 211 حاوية مكافئة، تشمل: فواكه (عنب وفراولة ورمان) وخضروات (بطاطا وفاصوليا وطماطم وملوخية وخضروات مجمدة وبطاطس) وحاصلات زراعية (بردقوش وزيتون وبصل) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات والسعودية والأردن والكويت وإنجلترا وإيطاليا وإسبانيا وأمريكا وسنغافورة وكرواتيا وهونج كونج وهولندا.

وبلغ عدد الحاويات الوارد 426 حاوية مكافئة، وعدد الحاويات الترانزيت 696 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء إلى 29 ألفا و297 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 14 ألفا و493 طنا، كما غادرت 2719 شاحنة، منها 727 شاحنة بحمولة إجمالية قدرها 39845 طنا من البضائع العامة.

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