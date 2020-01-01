شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:41 م
بوابة الفجر
أحمد رمضان
طرحت النجمة اللبنانية دومينيك حوراني، أحدث أعمالها الفنية المصورة بطريقة الفيديو كليب بعنوان "بطل تمشي ورايا"، وذلك عبر قناتها الرسمية على موقع اليوتيوب، والتي جاءت بالتزامن مع احتفالات عيد الأضحى المبارك. 

الأغنية نالت استحسان عدد كبير من الجمهور والمشاهدات العالية فور طرحها، وجاءت في قالب مهرجان شعبي حمل عنوان البساطة وخفة دم وظهرت فيه دومينيك بدون تصنع من خلال عدد من الإطلالات الجريئة والمميزة.

ودائما ما تفاجئنا دومينيك، بشخصيتها الفنية الفريدة التي تظهر في أعمالها الغير متوقعة، بكل ما هو جديد ومختلف في كل عمل تقوم بطرحه لتضاهي بأعمالها الكليبات العالمية؛ بل وتفوقها نجاحًا وجرأة وتميزًا.

الكليب من كلمات محمد موافي، الحان محمد موافي وفيجو، توزيع مخترع المهرجانات فيجو، مزيكا فلسطيني، مهندس صوت محمود رفعت، مونتاج ايلي رزق الله، تم التسجيل داخل ستوديو 100 نسخه، شكر خاص لنجم المهرجانات مدني. 

مهرجان "بطل تمشي ورايا" يحمل التعاون الثالث بين دومينيك وفيجو، بعد تعاونهما من قبل في أغنية فيلم "عمر خريستو" ومهرجان "فرخة ماشية" والذي  طرحته العام الماضي وحقق المهرجان نجاحات ومشاهدات عالية عبر قناتها الرسمية على اليوتيوب. 
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)
شاهد.. رقصة العيد على أنغام مهرجان دومينيك حوراني الجديد (فيديو وصور)

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