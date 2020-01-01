حمو بيكا يفاجئ جمهوره بطرح "باتون سالية بالسمسم هات"

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:39 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
طرح مطرب المهرجانات الشعبية أبو ليلة، وحمو بيكا، مهرجان جديد بعنوان "باتون سالية بالسمسم هات"، وذلك عبر موقع الفيديوهات العالمي: "يوتيوب"، وحصد المهرجان على نسبة مشاهدة عالية منذ طرحه.


تفاصيل مهرجان "باتون سالية بالسمسم هات"

المهرجان من كلمات كاستلو، وتوزيع فيجو الدخلاوى و مصطفى السيسي، ديزاين و مونتاج عبدالله باندا، وكان حمو بيكا قد تعرض بسبب الفيديو المنتشر له لحملة سخرية واسعة على السوشيال ميديا.


جدير بالذكر أن مطرب المهرجانات حمو بيكا، تعاقد مع شركة "روتانا" للصوتيات والمرئيات وذلك منذ أسابيع قليلة ويتضمن العقد المبرم بين حمو، وروتانا، أن تتولى الشركة إنتاج عدد كبير من الأغاني والتعهد بإقامة الحفلات الغنائية له، ولكن لم يُذكر في العقد فترة زمنية تحدد مدة التعاقد بينهما.

 وتستعد أيضًا شركة "روتانا" لطرح أغاني أخرى لحمو بيكا، عقب أغنية "إيه الحكاية" وذلك طبقًا للعقد المبرم بينهما وهي من كلمات إسلام كابونجا، ألحان حمو بيكا، توزيع فيجو الدخلاوي.

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