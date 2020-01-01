بكري: تصريحات السيسي حول سد النهضة طمأنت المصريين (فيديو)

قال الإعلامي مصطفى بكري، إن تصريحات الرئيس عبدالفتاح السيسي بشأن سد النهضة خلال افتاحه عدد من المشروعات التنموية الثلاثاء الماضي طمأنت المصريين.





وأشار "بكري"، خلال برنامج "حقائق وأسرار" المذاع عبر فضائية "صدى البلد"، مساء الخميس، إلى أن الرئيس أكد أن خيار التفاوض حتما سيحقق النتيجة التي لا تنازل عنها، والحفاظ على حق مصر المائي، مؤكدا أن حديث الرئيس السيسي كان رسالة مهمة للمصريين.





وأضاف أن الرئيس كان منزعج من حديث البعض عن خيارات الحرب، مؤكدا أن الاستراتيجية المصرية قائمة على الخيار السلمي.











