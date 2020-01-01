رسلان: تشغيل 38 قطارا جديدا إضافة كبيرة للسكة الحديد (فيديو)

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:34 م
كـسـاب أحـمـد
قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكة الحديدة، إن تشغيل 38 قطارا إضافيا جديدا على جميع خطوط الشبكة يعتبر إضافة كبيرة للسكة الحديد، لافتَا إلى أن هناك 6 قطارات روسية جديدة تتحرك بين القاهرة والاسكندرية، والقاهرة وأسيوط. 

وتابع "رسلان"، خلال كلمة لمراسل فضائية "ten"، مساء الخميس، أن هناك عربات جديدة ستنضم للسكة الحديد شهريًا، وسيتم تشكل منها قطارات جديدة، لافتَا إلى أن الأسطول القديم للسكة الحديد عمره يزيد عن 40 عامًا، وصيانته كانت تستهلك وقتا كبيرا جدًا بالنسبة لأعمال الصيانة والتجهيز، أما القطارات الجديدة فصيانته أقل، وهذا سيقلل من تكاليف التشغيل. 

وفي سياق متصل، قال المهندس كامل الوزير، وزير النقل والمواصلات، إن الزيادة في أسعار تذاكر القطارات الجديدة تغطي نحو 70% من مصاريف التشغيل.

وأضاف "الوزير"، خلال مؤتمر صحفي مع رئيس الوزراء، أمس الأربعاء، أنه تم تطوير الخدمات في القطارات القديمة كنها لن تتأثر بأي زيادة في اسعار التذاكر، بينما الزيادة على القطارات الجديدة فقط والتي يبلغ عددها 38 قطارا.

وتابع وزير النقل والمواصلات، أنه يأمل في الوصول إلى 900 قطار في العام 2024، تقل مليون ونصف راكب، وارتفاع العدد إلى 2 مليون راكب في عام 2030، إلى جانب نقل البضائع للحفاظ على الطرق.

وأشار، إلى أن السكة الحديدة مديونة بـ 111 مليار جنيه، بينهم 35 مليار جنيه للبنك المركزي نتيجة السحب على المكشوف لدفع المرتبات، بالإضافة لـ 35 مليار جنيه لوزارة المالية، ومديونية لوزارة البترول، معقبًا: "حتى مش قادرين نجيب مرتباتنا". 

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