19 % تراجع بالنشاط الاقتصادي المكسيكس بالربع الثاني

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:02 م
بوابة الفجر

أعلنت المكسيك اليوم الخميس عن انخفاض نسبة النشاط الاقتصادي 18.9% خلال الربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالفترة نفسها من عام 2019; وذلك بسبب تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وأشارت وكالة الإحصاء المكسيكية، حسبما نقلت شبكة "إيه بي سي نيوز" الإخبارية الأمريكية اليوم، إلى أن الناتج المحلي الإجمالي خلال فترة الربع الثاني من 2020 من شهر أبريل الماضي وحتى يونيو كان أقل بنسبة 17.3% عن الربع السابق له وفق التقديرات المعدلة موسميا.

وأعلن المعهد الوطني للإحصاء والجغرافيا في المكسيك خلال شهر يونيو الماضي تراجع النشاط الاقتصادي بنسبة 25% في شهر أبريل مقارنة بمارس من العام نفسه، وهو ما يعد أسوأ انخفاض شهري منذ أن بدأ المعهد تتبع البيانات الشهرية عام 1993.

يشار إلى أن الاقتصاد المكسيكي كان يعاني من حالة ركود قبل انتشار فيروس كورونا ووصول عدد الحالات إلى حوالي 408 آلاف حسب إعلان الحكومة المكسيكية.

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