هاني شاكر يهنئ الأمة الأسلامية بعيد الأضحى المبارك

حرص أمير الغناء العربي هاني شاكر نقيب المهن الموسيقية، على تهنئة جمهوره والأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر مقطع فيديو له عبر حسابه الرسمي على موقع الفيديوهات والصور العالمي: "إنستجرام".









وظهر "شاكر"، في الفيديو وهو جالس بحديقة منزله، معلقًا: " كل عيد اضحى وانتم طيبين".





يذكر أن نقيب المهن الموسيقية هاني شاكر تحدث مؤخرًا عن كرة القدم قائلا أنها تحسن النفسية، ولكن الرومانسية هي شئ يفتقده الإنسان في حياته سواء في الفن أو في الحياة.





وأضاف هاني شاكر أن الرومانسية تغيرت مع سلوك الشارع المصري، واختفت بعضا ما وتمنى أن يكون المصريين أكثر رقة ورومانسية، والإبتعاد عن الألفاظ التي تلقى في الأغاني.











