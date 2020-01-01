كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)

الخميس 30/يوليه/2020 - 07:21 م
بوابة الفجر
زينب وهبه
يؤدي حجاج بيت الله الحرام هذا العام 2020/ 1441 هجريا مناسك الحج في ظل ظروف استثنائية وسط منظومة من الإجراءات الصحية والتدابير الوقائية والخدمات المتكاملة وتطبيق المعايير الطبية للحجاج إلى جانب مجموعة كبيرة جدًا وسلسلة كبيرة جدا من الإجراءات الاحترزاية والتدابير الوقائية التي وضعتها المملكة العربية السعودية لضمان سلامة الحجاج الكرام بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد كوفيد 19. 

وترصد بوابة "الفجر" أبرز ملامح الحج في زمن كورونا في السطور التالية:

الإجراءات الإستثنائية خلال موسم الحج 2020 1441 هجريًا:

رجال الأمن أيقونه بارزة في موسم الحج 2020:

في مشهد استثنائي من موسم الحج 2020 1441 هجريًا لرجال الأمن بمختلف قطاعاتهم والذين ظهروا كأيقونة بارزة في موسم الحج هذا العام في ظل أزمة فيروس كورونا المستجد للمحافظة على أمن وسلامة الحجيج وللفرز وضبط الحجيج.

إلزام كل حاج بإرتداء الأسورة الإلكترونية:

وتضمنت الإجراءات الوقائية إلزام كل حاج بإرتداء الأسورة الإلكترونية للتأكد من تطبيقه قواعد التباعد المكاني ضمن التدابير الوقائية للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد.

أعداد الحجاج في موسم حج 2020:

شهد موسم الحج هذا العام 2020 أعداد محدودة جدًا تقدر ببضعة آلاف من الحجاج نظرًا للظروف الإستثنئاية بسبب أزمة كورونا وكان يتوافد كل عام من جميع انحاء العالم حوالي 3 مليون حاج إلى بيت الله الحرام. 

إجراءات إحترازية أخرى خلال موسم الحج الإستثنائي 2020 1441 هجريًا: 

كما تضمنت الإجراءات الصحية منع لمس الكعبة وتقسيم الحجاج إلى مجموعات مُنفصلة وبأعداد لا تتجاوز 20 شخص مع وجود مُشرف مُرافق لكل مجموعة وجميع الحافلات التي يركبوها الحجاج يجرى تعقيمها باستمرار قبل ركوبها وبعد النزول منها بالإضافة إلى الإستمرارية في قياس درجات حرارة الحجاج والمتابعة الطبية بطرق طبية لكل قوافل الحجاج ضيوف الرحمن.

واشتملت الإجراءات على ضوابط أمن لمقدم الخدمات الطبية وهناك إجراءات تخص السكن سواء في مكة المكرمة أو في مشعر منى إلى جانب إجراءات إحترازية في الأماكن التي يتم فيها تناول الطعام وهناك إجراءات خاصة بالحفلات التي يستقلها الحجاج وطريقة ركوبها ومنها إيقاف الحافلة إذا ظهرت أي حالات مشتبه في إصابتها بكورونا ويتم تعقيمها وتطهيرها من جديد ومنها ألا تزيد الطاقة الإستيعابية من الركاب في أي حافلة عن 50 % والإلتزام بكل ما يؤدي إلى التباعد الإجتماعي يظهر في موسم الحج هذا العام كمشهد إستثنائي للحج هذا العام.

كما اشتملت الإجراءات الوقائية على ضوابط خاصة للحلاقة لدى الرجال منها الإلتزام بأدوات حلاقة خاصة ومقص جديد وأمواس وغيرها لكل حاج ويشرف على ذلك العامل الخاص بكل مجموعة نفسه إلى جانب أنه يتم الكشف على كل عامل للتأكد من سلامة خلوه من أي عدوى وهناك إجراءات وقائية خاصة بسكن الحجاج في عرفات وفي المزدلفة بهدف الإلتزام بقواعد التباعد الإجتماعي بين كل حاج وحاج بالإضافة إلى إجراءات خاصة بالحرم الشريف ودخوله والخروج منه والسير على الملصقات الموضوعة على الأرض.
كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)
كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)
كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)
كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)
كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)
كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)
كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)
كمامات وأسورة.. الحج في زمن كورونا (صور)

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