التعليم تكشف حقيقة تسريب نتيجة الثانوية العامة 2020

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، إنه لا صحة لتداول نتائج طلاب الثانوية العامة للعام الدراسى 2019/2020، على مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدة إن الوزارة ستعلن النتيجة وأسماء الأوائل بعد انتهاء اجازة عيد الأضحى المبارك.





وتهيب الوزارة السادة أولياء الأمور والطلاب بعدم الانسياق خلف من يسعون إلى الاحتيال عليهم بزعم إرسال نتيجة الثانوية العامة لهم.





بدأت اجازة عيد الاضحي للعاملين ومقدري الدرجات في امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس علي أن يعودون للعمل مرة أخري يوم الثلاثاء المقبل.





وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى إجراءاتها الأمنية على غرفة الحاسب الآلى المخصصة للكشف على الأرقام السرية للطلاب وذلك حفاظًا على النتيجة من التسريب خاصة فى قطاعات الثانوية العامة بالأقاليم، على أن يتم تجهيز النتيجة على أسطوانات صباح يوم الثلاثاء المقبل، وإرسالها للإدارة العامة للإمتحانات لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ثم إعلانها رسميًا.





وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى كشف أن النتيجة سوف يتم إعلانها عقب إجازة العيد مباشرة.





تفقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لايام الماضية، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات لمادة علم النفس بمدرسة الشهيد مصطفى لطفى التجارية بنات قطاع القاهرة (د) بغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.





وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.





وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.





كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح باستمرار.





وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.





ويضم قطاع القاهرة (د) (مقدري درجات) بمحافظة القليوبية أوراق طلاب محافظات القليوبية، ومحافظة الإسماعيلية، وبعض إدارات القاهرة (المطرية ـ مدينة السلام ـ المرج ـ عين شمس)، بإجمالي عدد 69444 طالب.





شارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، طه عجلان وكيل أول الوزارة مدير مديرية القليوبية، وعبد النبى سعد طه رئيس لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د)، وأسامة بدر وكيل لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د).



