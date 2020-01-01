قرار مفاجئ من جاريدو قبل مواجهة الأهلي في إفريقيا

الخميس 30/يوليه/2020 - 08:01 م
بوابة الفجر
غدير أحمد
أكد خوان كارلوس جاريدو، المدير الفني لفريق الوداد البيضاوي المغربي، الاستغناء عن 4 لاعبين قبل استئناف مسابقة الدوري المحلي، وبطولة دوري أبطال أفريقيا.

ووفقاً لما ورد بصحيفة "المنتخب المغربية":"وضع جاريدو 4 لاعبين في قائمة المغادرين خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة قبل مواجهة الأهلي في دوري أبطال إفريقيا".

وكشفت الصحيفة عن الاسماء وهم عادل الرحيلي وأمين تيغازوي لانتهاء عقدهما مع الفريق، والأوغندي جويل مادوندو، الذي فسخ عقده مع الفريق رسميا في بداية يوليو الجاري لكونه أصبح خارج حسابات الإسباني، ومحمد الناهيري الذي تمسك بنهاية عقده في يونيو الماضي بسبب عدم حصوله على مستحقاته المالية المتأخرة.

ويرغب جاريدو في التعاقد مع لاعبين جدد في المراكز التي يحتاجها خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

والجدير بالذكر أن الوداد البيضاوي المغربي سيواجه نظيره الأهلي سبتمبر المقبل في الدور النصف النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

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