الأهلي يتحرك لحسم صفقته الكبرى





تبحث إدارة النادي الأهلي، تدعيم صفوف الفريق الكروي الأول خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية، بناءا على رؤية المدرب السويسري رنيه فايلر.





الأهلي يتحرك لضم تراوري





وكشفت تقارير صحفية عن تحرك، مسؤولي النادي الأهلي للتعاقد مع المهاجم البوركينابي ايريك تراوري، جناح الفريق الكروي الأول بنادي بيراميدز، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.





وأوضح مصدر داخل القلعة الحمراء أن مسؤولي الأهلي فتحوا خطوط اتصال مع نظائرهم في بيراميدز، من أجل التفاوض على انتقال تراوري إلى القلعة الحمراء في الميركاتو الصيفي الجاري.





من جانبه حصل مسئولو النادي الأهلي على توقيع إيريك تراوري مؤخرًا، ومن ثم تحرك الأحمر للتفاوض على قيمة الصفقة مع مسؤولي بيراميدز.





ويحتاج الأهلي لتسويق أو الاستغناء عن واحد من لاعبي الفريق الأجانب قبل دخول الموسم الجديد، في ظل منح اللوائح الحق للأندية في تسجيل 5 لاعبين.





الجدير بالذكر أن الأهلي يملك حاليًا 6 لاعبين أجانب وهم الأنجولي جيرالدو والنيجيري جونيور أجاي والسنغالي اليو بادجي والمغربي وليد أزارو والتونسي علي معلول والمالي اليو ديانج.



