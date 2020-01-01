باريس سان جيرمان يواجه ليون وعينه على البطولة الثالثة

بعد التتويج ببطولة الدوري الفرنسي وكأس فرنسا، يستعد باريس سان جيرمان لمواجهة ليون غدًا الجمعة، في نهائي بطولة كأس الرابطة الفرنسية لكرة القدم، ويدخل الفريق الباريسي المباراة من أجل الفوز وحصد البطولة الثالثة له هذا الموسم.





وقررت الرابطة إلغاء هذه المسابقة اعتبارا من العام المقبل لتخفيف ضغط المباريات على الاندية المحلية.





وكانت المباراة النهائية مقررة اصلا في الرابع من ابريل الماضي لكنها تأجلت الى غد الجمعة بسبب وباء كوفيد-19.





وحسمت 18 من المباريات النهائية الـ25 السابقة في الوقت الاصلي، واثنتان بعد التمديد وخمس بركلات الترجيح علما بان سان جيرمان يحمل الرقم القياسي برصيد ثمانية القاب توج بها اعوام 1995 و1998 و2008 و2014 و2015 و2016 و2017 و2018، في حين توج بها ستراسبورج العام الماضي.





وكان سان جيرمان توج بطلا للدوري بقرار من الاتحاد المحلي الذي قرر عدم اكمال الموسم في نهاية ابريل بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، قبل ان يتوج بكأس فرنسا الاسبوع الماضي على حساب سانت اتيان بفوزه عليه 1-صفر سجله نجمه البرازيلي نيمار.





ولم يقدم سان جيرمان عرضا قويا ضد سانت اتيان لا سيما انه خاض 60 دقيقة في مواجهة منافس لعب بعشرة افراد بعد طرد قائده لويك بيران لدى مخاشنته نجم فريق العاصمة كيليان مبابي ما ادى الى اصابته في اربطة الكاحل وغيابه عن الملاعب لفترة ثلاثة اسابيع وربما عدم المشاركة ضد اتالانتا الايطالي في ربع نهائي دوري ابطال اوروبا المقررة في 12 اغسطس المقبل.





ولم يعرف ما اذا كان مدرب سان جيرمان الالماني توماس توخيل سيقوم بتغيير اسلوب لعب فريقه في غياب مبابي لكن في حال قرر عدم ذلك، فان الاسباني بابلو سارابيا سيكون مرشحا للحلول بدلا من مبابي في خط هجومي مكون بالاضافة اليه من الارجنتينيين ماورو ايكاردي وانخل دي ماريا ونيمار.





ولعب سارابيا دور الاحتياطي السوبر بدليل تسجيله 14 هدفا هذا الموسم في مختلف المسابقات.





ويعتبر دي ماريا اختصاصيا في نهائي كأس الرابطة، فقد سجل هدفا في مرمى ليل في نهائي عام 2016، واضاف هدفا وتمريرتين حاسمتين ضد موناكو في نهائي عام 2017، ثم سجل هدفا ضد موناكو ايضا في نهائي نسخة 2018.





وتعتبر المباراة في غاية الاهمية بالنسبة الى ليون الذي يتعين عليه الفوز بها لكي يشارك في مسابقة الدوري الاوروبي (يوروبا ليج) الموسم المقبل وتحاشي الغياب عن المسابقات القارية للمرة الاولى منذ عام 1997 علما بانه حل سابعا في الدوري المحلي.





وفي حال انتهت المباراة بخسارة ليون، تبقى امام الاخير فرصة وحيدة للمشاركة اوروبيا من خلال التتويج بلقب مسابقة دوري ابطال اوروبا حيث بلغ الدور ثمن النهائي وتقدم على يوفنتوس الايطالي 1-صفر قبل لقاء الاياب المقرر في تورينو في السابع من الشهر المقبل.





وخاض ليون سلسلة من المباريات الودية، فتغلب على نيس 1-صفر وعلى سلتيك الاسكتلندي 2-1، وعلى جينت وانتورب البلجيكيين بنتيجة واحدة 3-2 مقابل خسارة وحيدة امام رينجرز الاسكتلندي صفر-2.





وسيعتمد مدرب ليون رودي جارسيا على مهاجميه الهولندي ممفيس ديباي الذي غاب عن الموسم الفائت بأكمله بعد خضوعه لعملية جراحية في الرباط الصليبي، وموسى ديمبيلي.





واكد جارسيا أن سان جيرمان لن يتأثر كثيرا في غياب مبابي بقوله "اذا كان مبابي غير موجود، فهناك نيمار، واذا غاب نيمار هناك ايكاردي واذا غاب ايكاردي هناك دي ماريا. سان جيرمان يملك مجموعة هائلة من اللاعبين الرائعين وبالتالي غياب احد نجومه لن يؤثر على مستواه".



