تعرف على فوائد وأضرار اللحوم الحمراء وتحذيرات خبراء التغذية

ساعات قليلة ويستقبل الوطن العربي عيد الأضحي المبارك، والذي يقدم فيه المسلمون إلي الله التضحية ليتم توزيعها على الأقارب والفقراء، كما تعد الوجبات الرئيسية للطعام في هذا العيد.





وتستعرض "الفجر" في السطور التالية أضرار وفوائد اللحوم للجسم ونصائح مهمة لخبراء التغذية:





فوائد اللحوم للجسم:





تعتبر اللحوم الحمراء مصدر غني بالفيتامينات والمعادن، حيث تحتوي علي عنصر الزنك الضروري لنمو الجسم والحفاظ عليه لاسيما الأطفال، كما أنه يفيد جهاز المناعة.





وتعرف اللحوم بكونها تحتوي علي عنصر هام للجسم وهو الحديد، حيث يلعب دور هام في تنشيط الدم بالجسم وعادة ما يوجد بكميات أكبر في اللحوم الحمراء مقارنة مع الدجاج والسمك.





كما تحتوي علي العديد من الفيتامين مثل فيتامين ب 3 و12، وغيرهم من الفيتامينات المهمة، التي تساهم في ضبط وظائف الجسم مثل وظائف الدماغ والجهاز العصبي، وقد يؤدي النقص إلى مجموعة متنوعة من المضاعفات الصحية، من أمراض القلب والأوعية الدموية إلى السرطان.





وتلعب اللحوم الحمراء دورا هام في الوقاية من الإصابة بفقر الدم، وذلك لأنها تعتبر مصدرًا غنيًا بالحديد، كما تُحسن من امتصاص الحديد غير الهيمي الموجود في الأغذية النباتية.





أضرار اللحوم الحمراء:





رغم أن اللحوم الحمراء تمد الجسم بالفيتامينات والمعادن إلا أنها تزيد من خطر الإصابة بأمراض السرطان مثل القولون، والمستقيم، والبنكرياس والبروستاتا، كما يعتقد الاطباء طهي اللحوم الحمراء على درجات حرارة عالية عن طريق القلي والشوي يساهم في زيادة خطر الإصابة بالمرض.





ووفق للمنظمة الصحة العالمية أن تناول اللحوم الحمراء يزيد الإصابة بالفشل الكلوي، كما أنها مصدر غني بالدهون المشبعة مما يساهم في أرتفاع والكولسترول ويزيد من أمراض القلب





تحذيرات خبراء التغذية:





ينصح الخبراء اصحاب مرضي السمنة والسكري، بالابتعاد عن تناول اللحوم، لأنها تؤدي إلى زيادة الكوليسترول وصعوبة الهضم، كما حذرت مرضى الكبد، حيث تسبب لهم زيادة في نسبة «اليوريا» في الدم، مما يؤدي إلى اضطرابات عديدة في الجسم قد تؤدي بهم إلى الوفاة نتيجة غيبوبة كبيدية.





وشدد الخبراء علي ضرورة ابتعاد مرضي الكلي والنقرس عن تناول اللحوم الحمراء، لانها تحتوي على حمض «البوليك» بالدم، وبالتالي تودي الي سرعة ترسيب الدم والتهاب المفاصل.





كما أكد الخبراء أن المصابين بأمراض القلب وارتفاع نسبة الكوليسترول في الدم يجب عليهم التقليل من تناول اللحوم لأنها تحتوي على كمية من الدهون وعنصر الصوديوم الضار بهم.



