ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:35 م
ارشيفية
ارشيفية
أمنية فوزي
نشرت الهيئة العامة للأرصاد الجوية المصرية، بيانًا يكشف عن حالة الطقس المتوقعة غدًا الجمعة الموافق 31 يوليو 2020، أول أيام عيد الأضحى، على مدن ومحافظات الجمهورية.

طقس الجمعة نهارًا

شبرة مائية صباحًا، وطقس مائل للحرارة رطب على القاهرة والوجه البحري، والرياح معتدلة.

شبورة مائية صباحًا، طقس معتدل على السواحل الشمالية، والرياح معتدلة.

طقس شديد الحرارة على شمال وجنوب الصعيد، والرياح معتدلة تنشط أحيانًا مثيرة للرمال والأتربة على مناطق متفرقة.

طقس الجمعة ليلًا

طقس لطيف على القاهرة والوجه البحري.

طقس لطيف على السواحل الشمالية.

طقس معتدل على شمال وجنوب الصعيد.

الظواهر الطبيعية

أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من جنوب سيناء وجنوب الصعيد تكون رعدية أحيانًا.

نشاط رياح على مناطق من جنوب سيناء تؤدي لاضطراب الملاحة البحرية.
الوصف الفني لخرائط الطقس

تتأثر البلاد بامتداد منخفض الهند الموسمي.


ونفت الدكتورة إيمان شاكر، وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، ما تردد حول وصول درجة الحرارة إلى 50 درجة خلال أيام عيد الأضحى كما يتردد على مواقع التوصل الاجتماعي، معقبة: "ده تهويل، وليس حقيقيا".

وأشارت "إيمان"، خلال تصريحات تليفزيونية، إلى أنه سيكون هناك ارتفاع في درجات الحرارة اعتبارا من الثلاثاء وحتى ثاني أيام العيد، ولكنه ارتفاع طفيف، حيث ستصل درجة الحرارة إلى 38 درجة.

وأوضحت وكيل مركز الاستشعار عن بعد بهيئة الأرصاد الجوية، أن جنوب البلاد هو من سيتأثر بارتفاع درجات الحرارة حيث تصل درجة الحرارة عليه إلى 46 درجة، منوهة بأن جنوب الصعيد معتاد على مثل هذه الارتفاعات، منوهة بأنه سيكون هناك فرص لسقوط الأمطار على مناطق من سيناء، وسلاسل جبال البحر الأحمر، نافية أن تصل الأمطار إلى سيول، مرضحة أنها مجرد أمطار خفيفة وقد تكون رعدية.
ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى
ظواهر جوية.. الأرصاد تعلن تفاصيل طقس أول أيام عيد الأضحى

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