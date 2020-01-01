قرار رسمي بإلغاء احتفالات نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:29 م
بوابة الفجر
قرر الاتحاد الإنجليزي لكرة إلغاء مراسم تسليم الكأس، خلال المباراة النهائية لكأس الاتحاد الإنجليزي، والتي تجمع بعد غد السبت بين فريقي آرسنال وتشيلسي على إستاد ويمبلي.



بحسب هيئة الإذاعة البريطانية بي.بي.سي، فإن هذه الخطوة تستهدف تقليل مخاطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد.



ويتم عادة تسليم الكأس للفريق الفائز في المقصورة الملكية بملعب ويمبلي.



وتوقف النشاط الكروي في بريطانيا لنحو ثلاثة أشهر، قبل أن يُستأنف النشاط الشهر الماضي دون جمهور.



ويحمل آرسنال الرقم القياسي لعدد مرات الفوز بلقب الكأس، حيث حصده 13 مرة، مقابل 12 لقباً لمانشستر يونايتد، و8 القاب لتشيلسي.

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