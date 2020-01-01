مخزونات الغاز الأمريكي ترتفع بأكثر من التوقعات





كشفت بيانات إدارة معلومات الطاقة الأمريكية، اليوم الخميس، ارتفاع مخزونات الغاز الطبيعي بنحو 26 مليار قدم مكعب في الأسبوع المنتهي في 24 يوليو لتصل إلى مستوى 3241 مليار قدم.





وكانت توقعات المحللين تشير إلى أن مخزنات الغاز الطبيعي سوف ترتفع 25 مليار قدم مكعب.





وأظهرت البيانات أن مخزونات الغاز زادت بحوالي 626 مليار قدم مكعب مقارنة بنفس الفترة قبل عام واحد.





كما تعتبر مخزونات الغاز أعلى بنحو 429 مليار قدم مكعب مقارنة بمتوسط أخر 5 سنوات.





وبحلول الساعة 3:22 مساءً بتوقيت جرينتش، تراجع سعر عقود الغاز الطبيعي تسليم سبتمبر بنحو 4.04 بالمائة مسجلاً مستوى 1.85 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية.