البورصات الأوروبية تواصل التراجع بنهاية التعاملات





واصلت البورصات الأوروبية التراجع بنهاية التعاملات اليوم الخميس، مع نتائج أعمال مخيبة للأمال وبيانات اقتصادية سلبية.





وأظهرت بيانات اقتصادية اليوم انكماش اقتصاد ألمانيا بنحو 10.1 بالمائة خلال الربع الثاني من العام الجاري على أساس فصلي، وهو أسوأ أداء منذ بدء رصد السجلات عام 1970.





وخارج أوروبا، انكمش اقتصاد الولايات المتحدة بوتيرة سنوية تاريخية بلغت 32.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الحالي، بفعل أزمة الوباء وعمليات الإغلاق الوطني.





وتأثرت البورصات الأوروبية سلباً من نتائج أعمال الشركات، حيث أعلنت "فولكس فاجن" خسائر تشغيلية بقيمة 800 مليون يورو (940 مليون دولار) في أول ستة أشهر من العام، وقررت خفض توزيعات الأرباح مع تداعيات الوباء على مبيعات السيارات.





كما أبلغت "رينو" الفرنسية للسيارات عن صافي خسائر بقيمة 7.3 مليار يورو في النصف الأول من العام الجاري.





ويظل بعض تركيز الأسواق على موقف وباء كورونا، حيث أبلغت البرازيل عن زيادة قياسية على أساس يومي في الإصابات الجديدة بلغت 69 ألف شخص بالأمس، في حين يواصل عدد الوفيات في الولايات المتحدة الارتفاع.





وعند نهاية جلسة اليوم، تراجع مؤشر "ستوكس 600" بنحو 2.2 بالمائة إلى 359.5 نقطة، كما هبط المؤشر البريطاني "فوتسي" بنسبة 2.3 بالمائة إلى 5989 نقطة.





وتراجع المؤشر الألماني "داكس" بنسبة 3.4 بالمائة مسجلاً 12379 نقطة، في حين انخفض المؤشر الفرنسي "كاك" بنحو 2.1 بالمائة إلى 4852 نقطة.



