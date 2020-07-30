بكمامة عليها اسمه.. محمد رمضان يهنئ الأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى





حرص الفنان محمد رمضان على تقديم التهنئة لجمهوره والأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشره لصوره له عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام".









وعلق رمضان على الصورة الذي ظهر من خلالها وهو يرتدي كمامة مدون عليها اسمه باللون الأصفر، قائلًا: "كل سنة وانتم طيبين عيد اضحى مبارك .. حافظ على نفسك وخليك عارف ان سلامتك نمبر وان".









ومن جانب آخر، أثار رمضان ضجة كبيرة بكليب أغنيته الجديدة والتي حملت عنوان "تيك توك"، مع النجم العالمي سوبر ساكو ولاقت أصداءً جماهيرية كبيرة وإشادات واسعة في مختلف أنحاء الوطن العربي.









وحقق كليب تيك توك أكثر من 9 ملايين مشاهدة عبر يوتيوب، كما أحرز نجاحًا كبيرا في الولايات المتحدة الأمريكية ولاسيما في ميدان تايم سكوير وشوارع لندن.









جدير بالذكر أن محمد رمضان كان قد أعلن عن تأجيل مسلسل أحمد زكي والذي كان من المفترض عرضه في رمضان المقبل وذلك لحين التفاوض مع الورثة، وكشف عن تفاصيل مسلسله الرمضاني المقبل موسى وهو من تأليف ناصر عبد الرحمن وإخراج محمد سلامة.











