كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)

قال القس بولس نظير ثابت، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكس بابوشوشة شمال نجع حمادي بمحافظة قنا، إن الكنيسة تستعد لاستقبال المصلين وفتح أبوابها بدءًا من يوم الإثنين الموافق ٣ أغسطس المقبل.





وأوضح ثابت، في تدوينة له، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن فريق الكشافة بالكنيسة قام بتعقيم مبنى الكنيسة ووضع الملصقات والارشادات الموضوعة على المقاعد لتنظيم عدد الحضور والذي. سيكون بنسبة ٢٥%.





وشدد القس بولس نظير علي ضرورة الإلتزام بتعليمات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والعمل علي التباعد الإجتماعي واتباع الإرشادات الموضوعة في الكنيسة.





وأكد أن صلوات القداسات ستبدأ يوميًا ماعدا الجمعة والأحد كقداسين في اليوم، وذلك بنظام الحجز المسبق عن طريق مسؤول الكشافة بالكنيسة.





ونوه راعي كنيسة الأنبا انطونيوس علي ضرورة أخذ الحيطة والحذر ويمنع دخول أي شخص يظهر عليه أعراض مرضية مثل إرتفاع درجة حرارة الجسم أو السعال أو اشتباه لأعراض تنفسية وذلك حرصًا على صحة المصلين وعدم نقل الإصابة بينهم.





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