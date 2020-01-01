كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:17 م
كنيسة أبوشوشة
كنيسة أبوشوشة
حازم رفعت
قال القس بولس نظير ثابت، راعي كنيسة القديسة العذراء مريم والأنبا انطونيوس للأقباط الأرثوذكس بابوشوشة شمال نجع حمادي بمحافظة قنا، إن الكنيسة تستعد لاستقبال المصلين وفتح أبوابها بدءًا من يوم الإثنين الموافق ٣ أغسطس المقبل.

وأوضح ثابت، في تدوينة له، اليوم الخميس، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي فيسبوك، أن فريق الكشافة بالكنيسة قام بتعقيم مبنى الكنيسة ووضع الملصقات والارشادات الموضوعة على المقاعد لتنظيم عدد الحضور والذي. سيكون بنسبة ٢٥%.

وشدد القس بولس نظير علي ضرورة الإلتزام بتعليمات اللجنة الدائمة للمجمع المقدس برئاسة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، بالاجراءات الاحترازية والوقائية المشددة للحد من انتشار جائحة فيروس كورونا المستجد، والعمل علي التباعد الإجتماعي واتباع الإرشادات الموضوعة في الكنيسة.

وأكد أن صلوات القداسات ستبدأ يوميًا ماعدا الجمعة والأحد كقداسين في اليوم، وذلك بنظام الحجز المسبق عن طريق مسؤول الكشافة بالكنيسة.

ونوه راعي كنيسة الأنبا انطونيوس علي ضرورة أخذ الحيطة والحذر ويمنع دخول أي شخص يظهر عليه أعراض مرضية مثل إرتفاع درجة حرارة الجسم أو السعال أو اشتباه لأعراض تنفسية وذلك حرصًا على صحة المصلين وعدم نقل الإصابة بينهم.

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وفي سياق أخر، كشفت كنيسة الشهيد العظيم مارجرجس الأقباط الأرثوذكس بقرية الدهشة غرب مدينة أبوتشت بمحافظة قنا، عن استعدادها لاستقبال المصلين يوم ٣ أغسطس المقبل.

وقامت الكنيسة بعمل التجهيزات اللازمة من وضع ملصقات إرشادية علي المقاعد داخل الكنيسة في إطار عملية التباعد الاجتماعي بين المصلين بنسبة حضور ٢٥% من طاقة الكنيسة.

وحرصت الكنيسة علي وضع المطهرات علي مداخل ومخارج أبوابها، مشددة على ضرورة الإلتزام بالتعليمات والارشادات الموضوعة على باب الكنيسة، واحضار اللفافة وزجاجات المياه الشخصية مع كل مُصلى، وعدم السماح بدخول اي شخص يظهر عليه أي أعراض مرضية مثل إرتفاع درجة حرارة الجسم أو السعال.

فيما أعلنت إيبارىشية نجع حمادي للأقباط الأرثوذكس، شمال محافظة قنا، عن استعدادها لفتح أبواب كنائسها تدريجيًا؛ لاستقبال المصلين ابتدءًا من ٣ أغسطس المقبل.

وقامت ايبارشية نجع حمادي بعمل التجهيزات اللازمة من وضع ملصقات إرشادية علي المقاعد داخل الكنيسة في إطار عملية التباعد الإجتماعي بين المصلين بنسبة حضور ٢٥% من طاقة الكنيسة.

وحرصت الايبارىشية علي وضع المطهرات علي مداخل ومخارج أبواب كنائسها كما قام فريق عمل الكشافة بتطهير جميع المقاعد والمباني، ووضع مطهرات للأحذية على باب الكنيسة، والتنبيه علي كل مصلى إحضار اللفافة والمياه الشخصية، وعدم السماح بدخول اي شخص يظهر عليه أي أعراض مرضية مثل إرتفاع درجة حرارة الجسم أو السعال؛ علي أن يستمر العمل بقرار اللجنة الدائمة للمجمع المقدس المنعقد في ٢٧ يونيو الماضي.

كان قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية، بطريرك الكرازة المرقسية، قد أعلن إعادة فتح كنائس القاهرة والإسكندرية في 3 أغسطس المقبل، وسط إجراءات وقائية واحترازية.

وأضاف البابا تواضروس في لقاء خاص على شاشة "إكسترا نيوز" يذاع لاحقا مساء السبت، أن قرار إعادة فتح الكنائس بالمحافظات متعلق بالأب الأسقف مع الكهنة لدراسة الوضع الصحى، مضيفا: "لقينا إبراشيات مثلا في مطروح وجنوب سيناء والبحر الأحمر تقريبا مفيش إصابات بكورونا".

وتابع البابا في حواره: "قلنا ليه نقول قرار عام، جينا فى القاهرة والإسكندرية طبعا فيها تجمعات كبيرة وأجلناها أسبوعين، لقنيا الأرقام لسه متزايدة، وقلنا أخر مرة هنمد لغاية 3 أغسطس لقينا الأرقام في النازل، وأتمنى أن يكون ذلك مستمرا مع المسؤولية الشخصية لكل واحد وعلى 3 أغسطس نفتح الكنايس بس نفتحها بحساب".
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)
كنيسة أبوشوشة بقنا تستعد لاستقبال المصلين 3 أغسطس (صور)

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