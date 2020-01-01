أسعار الدولار تتحول للتراجع خلال تعاملات اليوم الخميس





ضغطت التقارير التى تشير لانكماش الناتج المحلي على أسعار الدولار خلال تعاملات اليوم الخميس، أمام سلة العملات الرئيسية.





وأظهرت تقارير رسمية انكماش الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة بنسبة 32.9 بالمائة في الربع الثاني من العام الجاري، وهي أكبر وتيرة هبوط على الإطلاق والتي أكدت دخول الاقتصاد الأمريكي في حالة ركود.





وفي بيانات منفصلة، واصلت طلبات إعانة البطالة الجديدة تجاوز حاجز المليون طلب في الأسبوع الماضي بعد أن تقدم 1.4 مليون شخص بطلبات لتلقي إعانات بطالة.





وتظل الورقة الخضراء قرب أدنى مستوياتها في عامين بالتزامن مع تكرار بنك الاحتياطي الفيدرالي تعهده بالحد من الضرر الذي خلفه وباء كورونا على الاقتصاد.





وفي بيان السياسة النقدية للمركزي الأمريكي الصادر بالأمس بعد اجتماع دام لمدة يومين، ربط الفيدرالي التعافي الاقتصادي بنهاية الأزمة الصحية كورونا.





وبحلول الساعة 3:19 مساءً بتوقيت جرينتش، انخفضت العملة الأمريكية مقابل نظيرتها الأوروبية الموحدة بشكل هامشي بلغ 0.08 بالمائة إلى 1.1782 دولار.





وفي حين ارتفع الدولار أمام الين الياباني بنسبة 0.1 بالمائة ليسجل 105.08 ين، فإنه انخفض أمام العملة البريطانية بنحو 0.3 بالمائة، ليصعد الجنيه الإسترليني إلى 1.3037 دولار.





وخلال نفس التوقيت، تراجع المؤشر الرئيسي للدولار والذي يتبع أداء الورقة الأمريكية مقابل 6 عملات رئيسية بنحو 0.1 بالمائة إلى 93.328.





وكان المؤشر قد ارتفع في وقت سابق من التعاملات مسجلاً مستوى 93.679.