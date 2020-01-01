أنشط 10 شركات بالبورصة المصرية في أخر أسبوع بشهر يوليو

الخميس 30/يوليه/2020 - 06:34 م
بوابة الفجر

شهدت البورصة المصرية نشاط ملحوظ خلال شهر يوليو ونستعرض فيما يلى أنشط 10 شركة بالأسبوع الأخير للشهر الجاري، حيث تصدر البنك التجارى الدولى صدارة القائمة من حيث قيمة التداول فى سوق "داخل المقصورة" بالبورصة المصرية خلال جلسات الأسبوع المنتهي، بحجم تداول 6.8 مليون ورقة، وبقيمة تداول 431.9 مليون جنيه، تلاه "المجموعة المالية هيرميس القابضة" بحجم تداول بلغ 18.7 مليون ورقة، وقيمة تداول 271 مليون جنيه.
 
وجاء فى المركز الثالث "سي أي كابيتال القابضة للاستثمارات المالية" بحجم تداول بلغ 42.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 177.9 مليون جنيه، ثم "السويدى إليكتريك" بحجم تداول 24.1 مليون ورقة وبقيمة تداول 158.2 مليون جنيه، ثم "العربية لحليج الأقطان" بحجم تداول 81.2 مليون ورقة، وقيمة تداول 155.6 مليون جنيه، وذلك وفقًا لتقرير البورصة الأسبوعي.
 
وفى المركز السادس "بلتون المالية القابضة" بحجم تداول بلغ 58.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول بلغت 150.4 مليون جنيه، ثم "أوراسكوم للاستثمار القابضة" بحجم تداول 352.9 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 148.4 مليون جنيه، ثم "الحديد والصلب المصرية" بحجم تداول 49.6 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 136.2 مليون جنيه، وفى التاسع "النساجون الشرقيون للسجاد" بحجم تداول 18.7 مليون ورقة منفذة، وقيمة تداول 109.1 مليون جنيه، وجاءت فى المركز الأخير "السادس من أكتوبر للتنمية والاستثمار-سوديك" بحجم تداول بلغ 8.8 مليون ورقة منفذة، بقيمة تداول بلغت 100 مليون جنيه.
 
ارتفع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية "إيجى إكس 30" بنسبة 1.33% ليغلق عند مستوى 10599.46 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، أخر أسبوع قبل إجازة عيد الأضحى، كما ارتفع مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجى إكس70 متساوى الأوزان" بنسبة 2.75% ليغلق عند مستوى 1535.61 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 100 متساوى الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.84% مغلقًا عند مستوى 2352.47 نقطة، وسجل مؤشر "إيجى إكس 30 محدد الأوزان" ارتفاعاً بنحو 2.04% مغلقًا عند مستوى 12431.72 نقطة، وصعد مؤشر بورصة النيل بنسبة 2.68% ليغلق عند مستوى 709.70 نقطة.

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