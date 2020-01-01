عرض رسمي.. بشكتاش يطلب "النني" من جديد

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:57 م
بوابة الفجر
بدأ نادي بشكتاش التركي في التحرك الرسمي للإبقاء على خدمات محمد النني لاعب منتخبنا الوطني وفريق آرسنال الانجليزي بالفترة الحالية.

وكان نادي بشكتاش التركي قد تعاقد مع النني على سبيل الإعارة من آرسنال ولكن هناك اتجاه لتمديد إعارته من النادي الانجليزي خلال الصيف الجاري.

ووفقًا لصحيفة «Aspor» التركية، فإن بشكتاش يرغب في الإبقاء على النني بالفريق الموسم المقبل، وعرض النادي التركي تحمل نصف راتبه المُقدر بـ 2.5 مليون يورو، وذلك بالتنسيق مع أرسنال

واشارت الصحيفة إلى أن محمد النني قدم هذا العرض لإدارة نادي آرسنال الإنجليزي للبث فيه حيث لا تمانع إدارة الجانرز في تمديد إعارته مع بشكتاش.

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