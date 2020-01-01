ريال مدريد يصرف النظر عن نجم بايرن ميونيخ

ذكرت تقارير صحفية إسبانية أن ريال مدريد صرف النظر عن فكرة التعاقد مع الإسباني تياجو ألكانتارا نجم خط وسط بايرن ميونخ الألماني الذي ينتهي عقده مع الفريق البافاري في صيف 2021.





وأفاد موقع ديفنسا سينترال الإسباني بأن ألكانتارا ينوي الرحيل عن صفوف بايرن ميونخ في الصيف الحالي، حيث يرفض النجم الإسباني تجديد عقده مع النادي الألماني في حين يرغب بايرن ميونيخ في الحصول على 30 مليون يورو مقابل التخلي عن خدماته.





وأكد الموقع الإسباني أن أحد الوسطاء عرض ألكانتارا على ريال مدريد ولكن الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني لريال مدريد أعرب عن عدم اهتمامه بالتعاقد معه لأن النجم الإسباني يبلغ من العمر 29 عامًا.





وأوضح الموقع الإسباني أن زيدان لا يرى أن ألكانتارا أفضل من لاعبي خط وسطه في حين يحلم المدير الفني الفرنسي بالتعاقد مع بول بوجبا أو إدواردو كامافينجا.





وأشار الموقع الإسباني إلى أن تياجو ألكانتارا يلعب في بايرن ميونخ منذ عام 2013 قادماً من برشلونة الإسباني وخاض مع الفريق البافاري حتى الآن 230 مباراة في جميع البطولات وسجل 31 هدفاً وصنع 37 خدف آخرين.











