نشوى مصطفى تعلن موعد إذاعة برنامجها "بنت البلد"

نشرت الفنانة نشوى مصطفى، عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "إنستجرام"، بوستر دعائي لبرنامجها "بنت البلد، المقرر إذاعته خلال الفترة المقبلة على قناة المحور.









وعلقت "مصطفى"، على البوستر، قائله: "دعواتكم - اللهم توفيقك يارب وكرمك ياكريم لاقوة الا بالله"، وإنهالت التعليقات على البوستر، من أبرزها: " في التوفيق والنجاح يارب، كل التوفيق ماما نشوى

كل التوفيق ماما نشوى".









وفي سياق آخر، شاركت نشوى مصطفى مؤخرًا في موسم الرياض مسرحية "عطل فني"، والمسرحية من تأليف وأشعار أمير طعيمة، وشارك فى الكتابة أحمد شاكر، وموسيقى أحمد وحيد كينج وإخراج أوتاكا، بطولةأكرم حسني، نشوى مصطفى، هشام ماجد، آيتن عامر ،إسماعيل فرغلي ، شيكو، محمد أوتاكا.











