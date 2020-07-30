ويزو تهنئ الأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى بطريقتها الخاصة

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:43 م
بوابة الفجر
سعد نبيل
حرصت الفنانة ويزو، على تهنئة  جمهورها والأمة الأسلامية لحلول عيد الأضحى المبارك، وذلك من خلال نشر صورة على حسابها الشخصي عبر موقع الصور والفيدويهات العالمي "إنستجرام".


وعلقت ويزو، على الصورة: "عيد سعيد عليكم يا اغلى ناس فى حياتى"، وإنهالت عليها التعليقات منها: "كل عام وانتي بخير ياروحي، وانتي طيبه يا وزه يا عسل وخلي شريف ميكترش في اللحمه يابتاعت شريف بصوت محمد انور". 


وشاركت ويزو في بطولة مسلسل "رجالة البيت"، هي وأحمد فهمي وأكرم حسنى، وبيومى فؤاد، ولطفى لبيب، وعارفة عبد الرسول، وعدد من ضيوف الشرف في كل حلقة، المسلسل تأليف أيمن وتار وإخراج أحمد الجندى وإنتاج شركة سينرجي.


ويدور مسلسل رجالة البيت في قالب يتكون من مجموعة من الأحداث المتنوعة في قالب منفصل متصل يقدمه النجمان أكرم حسني والكوميديان أحمد فهمي ما يضفي على العمل "الحس الفكاهي" نظرًا لما يتمتع به أبطال العمل وخفة دمهما.



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