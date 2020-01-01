قرار مفاجيء.. السعودية تنسحب من صفقة شراء نيوكاسل يونايتد

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:41 م
بوابة الفجر
محمد الدمتناوي
فجرت تقارير صحفية عالمية مفاجئة من العيار الثقيل بشأن بيع نادي نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، إلى صندوق الاستثمار السعودي خلال الفترة المقبلة.

وكان مايك أشلي مالك نادي نيوكاسل يونايتد قد وافق على بيع النادي، منذ ثلاثة أشهر، إلى صندوق الاستثمارات العامة السعودي مقابل 300 مليون جنيه إسترليني.

وبحسب شبكة "سكاى سبورت" البريطانية، فإن صندوق الاستثمار السعودى انسحب رسميًا من شراء نادى نيوكاسل يونايتد الإنجليزى.

وتابعت الشبكة، أن صندوق الاستثمار السعودي أصدر بيانًا رسميًا أكد من خلاله انسحابه من الصفقة، حيث قال البيان:" مع التقدير العميق لمجتمع نيوكاسل وأهمية نادى كرة القدم، فقد اتخذنا قرار سحب اهتمامنا بالحصول على نيوكاسل يونايتد لكرة القدم".

وأضاف البيان:" فى نهاية المطاف، خلال العملية التي طال أمدها بشكل غير متوقع، انتهت صلاحية الاتفاقية التجارية بين مجموعة الاستثمار ومالكى النادى، ولم يكن من الممكن الحفاظ على أطروحة الاستثمار لدينا، لاسيما مع عدم الوضوح فيما يتعلق بالظروف التى سيبدأ فيها الموسم المقبل والمعايير الجديدة التى سوف تنشأ للمباريات والتدريب والأنشطة الأخرى".

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