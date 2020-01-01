بدء إجازة العاملين بكنترول نتيجة الشهادة الثانوية 2020

الخميس 30/يوليه/2020 - 05:32 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
ريم محمود

بدأت إجازة عيد الأضحي للعاملين ومقدري الدرجات في امتحانات الثانوية العامة اليوم الخميس، علي أن يعودون للعمل مرة أخري يوم الثلاثاء المقبل.


وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، إجراءاتها الأمنية على غرفة الحاسب الآلى المخصصة للكشف على الأرقام السرية للطلاب وذلك حفاظًا على النتيجة من التسريب خاصة فى قطاعات الثانوية العامة بالأقاليم، على أن يتم تجهيز النتيجة على أسطوانات صباح يوم الثلاثاء المقبل، وإرسالها للإدارة العامة للامتحانات لاعتمادها من الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم ثم إعلانها رسميًا.

 

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، كشف أن النتيجة سوف يتم إعلانها عقب إجازة العيد مباشرة.


في سياق آخر، تفقد الدكتور رضا حجازي نائب وزير التربية والتعليم لشئون المعلمين، ورئيس عام امتحانات الثانوية العامة، لأيام الماضية، لجنة النظام والمراقبة ولجنة تقدير الدرجات لمادة علم النفس بمدرسة الشهيد مصطفى لطفى التجارية بنات قطاع القاهرة (د) بغرب شبرا الخيمة بمحافظة القليوبية، وذلك للاطمئنان على سير أعمال التصحيح وسلامة الإجراءات المتبعة داخل الكنترول.

 

وقال نائب الوزير، إن أعمال تقدير الدرجات تسير وفق الخطة الزمنية، مشيرًا إلى أن هذه الأعمال تنفذ بطريقة سلسة دون استعجال من قبل الوزارة للمصححين ومقدري الدرجات.

 

وأكد حجازي، أن نسبة النجاح العامة لهذا العام أعلى من العام الماضي، مشيرًا إلى أنه مازال العمل جاري لأعمال تقدير مواد علم النفس، والجيولوجيا، والكيمياء.

 

كما تفقد غرف الكنترول؛ حيث تم التأكد من القيام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية الخاصة بسلامة العاملين والمصححين وتواجدهم بمسافة آمنة، والتأكد من تعقيم الكنترول قبل وبعد أعمال التصحيح باستمرار.

 

وشدد نائب الوزير على مراعاة الدقة في أعمال التقدير من خلال الالتزام بنماذج الوزارة وكذلك أهمية المراجعة وذلك لصالح الطلاب، مشيرًا إلى أن كل طالب سوف يحصل على حقه بدون التعرض لأي ظلم مهما كان، مؤكدًا أن الوزارة تطبق القانون على الجميع.

 

 ويضم قطاع القاهرة (د) (مقدري درجات) بمحافظة القليوبية أوراق طلاب محافظات القليوبية، ومحافظة الإسماعيلية، و بعض إدارات القاهرة (المطرية ـ مدينة السلام ـ المرج ـ عين شمس)، بإجمالي عدد 69444 طالب.

 

شارك في الجولة ياسر حسين مدير الإدارة العامة للامتحانات نائب رئيس عام الامتحانات، طه عجلان وكيل أول الوزارة مدير مديرية القليوبية، وعبد النبى سعد طه رئيس لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د)، وأسامة بدر وكيل لجنة النظام والمراقبة لقطاع القاهرة (د).

وقد وجه الدكتور رضا حجازى رئيس عام الامتحان ونائب الوزير لشئون المعلمين بسرعة الانتهاء من بحث تطابق الإجابات فى بعض المواد باللجان التابعة للكنترول طبقًا لما ورد لغرفة العمليات المركزية ورؤساء اللجان، وسرعة الانتهاء من تطبيق قواعد الرأفة وفق معايير المراجعة النهائية.

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مصر كنترول الثانوية طارق شوقي امتحانات الثانوية الثانوية العامه أجازة عيد الأضحى

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